В Москве задержали участницу Pussy Riot Вчера, 23:29 420 Цей матеріал також доступний українською Ivegottheflu/Twitter Участница Pussy Riot Вероника Никульшина (в центре) Ivegottheflu/Twitter

Вечером во вторник, 16 апреля, в Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, а также руководителей Театр. На Вынос Алексея Ершова и Максима Карнаухова.

О задержании Никульшиной, Ершова и Карнаухова сообщил участник и продюсер Pussy Riot Петр Верзилов, передает Интерфакс.

Спустя три часа после нахождения задержанных в ОВД Красносельский и проверки документов всех троих отпустили.

Адвокат Никульшиной Анри Цискаришвили сообщил, что сотрудник полиции, который провел задержание "сам не знал, для чего их везут в отделение".

В пресс-службе правозащитной организации Открытка сообщили, что задержанных отпустили без составления протокола.