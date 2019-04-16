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В Москве задержали участницу Pussy Riot

Вчера, 23:29
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В Москве задержали участницу Pussy Riot - фото

Ivegottheflu/Twitter

Участница Pussy Riot Вероника Никульшина (в центре)

Вечером во вторник, 16 апреля, в Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, а также руководителей Театр. На Вынос Алексея Ершова и Максима Карнаухова.

О задержании Никульшиной, Ершова и Карнаухова сообщил участник и продюсер Pussy Riot Петр Верзилов, передает Интерфакс.

Спустя три часа после нахождения задержанных в ОВД Красносельский и проверки документов всех троих отпустили.

Адвокат Никульшиной Анри Цискаришвили сообщил, что сотрудник полиции, который провел задержание "сам не знал, для чего их везут в отделение".

В пресс-службе правозащитной организации Открытка сообщили, что задержанных отпустили без составления протокола.

Теги:   Россия Москва Pussy Riot

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