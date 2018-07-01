В Москве задержали мужчину, который захватил в магазине заложницу

В Москве задержали 38-летнего мужчину, который взял в заложники посетительницу магазина Дикси на Большой Академической улице, женщина ранена. Об этом сообщает Дождь.

Отмечается, что мужчина ранил 26-летнюю женщину ножом. У девушки резаные травмы кистей и предплечья, ушибы головного мозга. Полицейские освободили заложницу, сейчас её везут в больницу.

Мужчина требовал, чтобы к нему приехали сотрудники ФСБ, а также 300 тысяч рублей.

По предварительной информации, мужчина "что-то украл в магазине". Это заметили сотрудники Дикси, после чего он достал нож и "набросился на людей".

Захватчика задержали. На данный момент мужчину везут на допрос.