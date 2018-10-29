В Москве задержали чиновника Минфина, выстрелившего в мужчину во время дорожного конфликта - РосСМИ

Чиновник находится под подпиской о невыезде

Один из чиновников Министерства финансов РФ устроил в Москве стрельбу из травматического пистолета, в результате чего один человек получил ранение, передает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как сообщается, инцидент произошел во время конфликта на дороге еще 22 октября.

"22 октября из больницы поступила информация о ранении мужчины на Измайловском шоссе... Накануне по подозрению в стрельбе был задержан сотрудник Минфина РФ, заместитель начальника одного из департаментов ведомства",- рассказал источник.

Согласно имеющимся данным, сейчас в отношении чиновника избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.