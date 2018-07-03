В Москве задержали болельщиков из Аргентины за запуск дрона на Красной площади - СМИ

В Москве задержали двоих аргентинских болельщиков за запуск квадрокоптера на Красной площади, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, накануне вечером на Красной площади двое граждан Аргентины 1986 и 1983 года рождения запускали квадрокоптер в районе Лобного места, после чего были задержаны.

Иностранцы приехали в Россию на Чемпионат мира по футболу.

Квадрокоптер был изъят. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела.

Напомним, 26 июня стало известно, что мошенник похитил у болельщика из Саудовской Аравии 15,5 миллионов рублей, пообещав организовать перелет из Москвы в Волгоград для него и его товарищей.