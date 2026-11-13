На юге Москвы утром в пятницу, 13 ноября, произошел взрыв автомобиля Toyota, пострадал водитель. По неподтвержденным данным, в машине находился Сергей Заворотный — бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова .

Как сообщают российские Telegram-каналы, взрывной волной мужчину выбросило из салона на проезжую часть. Он выжил.

Фото: Shot / Telegram

Как утверждает Telegram-канал Shot, автомобиль принадлежит пресс-секретарю бывшего премьера Украины Николая Азарова — Сергею Заворотному. Сейчас его везут в больницу.

Реклама

У него осколочные ранения груди и спины, а также сильное повреждение ног. Предварительно, под водительское сиденье было заложено СВУ, сработавшее через несколько минут после того, как машина выехала со двора на улице Кировоградской.

Сергей Заворотный в тяжелом состоянии, пишет Telegram-канал Mash. Взрывное устройство находилось на днище автомобиля.

В Сети также публикуют кадры с места взрыва.

Как отмечает украинский Telegram-канал Exilenova+, Заворотный «годами продвигал антиукраинскую пропаганду, называл Евромайдан государственным переворотом, обвинял Запад во внешнем управлении Украиной и возглавлял пророссийский информационный ресурс Антифашист».

Там также обратили внимание, что еще в 2020 году Сергей Заворотный засветился в отчете Комитета по разведке Сената США, где он был назван офицером Службы внешней разведки РФ, привлеченным к проведению российских операций влияния.

Американская разведка также связывала Заворотного с воинской частью № 33949, имеющей отношение к СВР РФ.

Кроме того, отмечают аналитики, Заворотный был частым гостем прокремлевских медиа, где систематически продвигал выгодные российским властям нарративы и отстаивал интересы Кремля.

12 ноября в Санкт-Петербурге взорвался автомобиль, в котором мог находиться полковник российской оккупационной армии. Он погиб.