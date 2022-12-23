В Москве загорелась воинская часть — видео
Площадь пожара составила около 200 квадратных метров (Фото:Скриншот видео babaikit/Twitter)
В ночь на пятницу, 23 декабря, на востоке Москвы загорелась воинская часть.
Как сообщается, площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
Согласно предварительным данным, огонь вспыхнул в гаражных боксах, расположенных на территории части.
На обнародованном в соцсетях видео можно увидеть, как оттуда поднимаются густые клубы дыма.
Причины возгорания на данное время неизвестны.