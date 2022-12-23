В Москве загорелась воинская часть — видео 23 декабря, 09:19 Площадь пожара составила около 200 квадратных метров (Фото:Скриншот видео babaikit/Twitter)

В ночь на пятницу, 23 декабря, на востоке Москвы загорелась воинская часть.

Как сообщается, площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

Согласно предварительным данным, огонь вспыхнул в гаражных боксах, расположенных на территории части.

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На обнародованном в соцсетях видео можно увидеть, как оттуда поднимаются густые клубы дыма.

Причины возгорания на данное время неизвестны.