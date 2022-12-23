В Москве загорелась воинская часть — видео

23 декабря, 09:19
Поделиться:
Площадь пожара составила около 200 квадратных метров (Фото:Скриншот видео babaikit/Twitter)

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров (Фото:Скриншот видео babaikit/Twitter)

В ночь на пятницу, 23 декабря, на востоке Москвы загорелась воинская часть.

Как сообщается, площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

Читайте также:
Уничтожен полностью. Появилось видео с последствиями масштабного пожара со взрывом в торговом комплексе в Москве

Согласно предварительным данным, огонь вспыхнул в гаражных боксах, расположенных на территории части.

Видео дня

На обнародованном в соцсетях видео можно увидеть, как оттуда поднимаются густые клубы дыма.

Причины возгорания на данное время неизвестны.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Москва

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X