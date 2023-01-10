В Москве снова вспыхнул масштабный пожар — видео
В результате пожара у здания обрушилась кровля (Фото:Скриншот видео War2022ua/Twitter)
Во вторник, 10 января, в Москве снова вспыхнул масштабный пожар.
Соответствующие видео были обнародовано в соцсетях местными жителями.
По имеющимся данным, на этот раз в российской столице загорелись складские помещения на улице Добролюбова в районе станции метро Дмитровская.
На одном из обнародованных видео очевидцев запечатлен момент обрушения объятой пламенем кровли здания.
Информации о возможных пострадавших пока не поступало.
Причины пожара на данное время также не известны.