В Москве снова вспыхнул масштабный пожар — видео 10 января, 14:59 В результате пожара у здания обрушилась кровля (Фото:Скриншот видео War2022ua/Twitter)

Во вторник, 10 января, в Москве снова вспыхнул масштабный пожар.

Соответствующие видео были обнародовано в соцсетях местными жителями.

По имеющимся данным, на этот раз в российской столице загорелись складские помещения на улице Добролюбова в районе станции метро Дмитровская.

Видео дня

На одном из обнародованных видео очевидцев запечатлен момент обрушения объятой пламенем кровли здания.

Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Причины пожара на данное время также не известны.