В Москве снова вспыхнул масштабный пожар — видео

10 января, 14:59
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В результате пожара у здания обрушилась кровля (Фото:Скриншот видео War2022ua/Twitter)

В результате пожара у здания обрушилась кровля (Фото:Скриншот видео War2022ua/Twitter)

Во вторник, 10 января, в Москве снова вспыхнул масштабный пожар.

Соответствующие видео были обнародовано в соцсетях местными жителями.

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По имеющимся данным, на этот раз в российской столице загорелись складские помещения на улице Добролюбова в районе станции метро Дмитровская.

Видео дня

На одном из обнародованных видео очевидцев запечатлен момент обрушения объятой пламенем кровли здания.

https://twitter.com/War2022ua/status/1612783811627974657

Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Причины пожара на данное время также не известны.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Москва Пожар

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