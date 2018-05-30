В Москве все же провели акцию в честь Бабченко, задержаны двое активистов

В Москве силовики задержали двух участников акции, посвященной журналисту Аркадию Бабченко.

До десяти человек пришло к Дому журналиста, как ранее было запланировано (до того, как стало известно, что его убийство было инсценировкой с целью обнаружения заказчиков покушения).

"Аркадий Бабченко оказался жив, но акцию его памяти возле Центрального Дома журналиста решили не отменять. Пришедших туда встретил ОМОН. Двух участников уже задержали", - сообщает Открытая Россия с места событий.

В Киеве также праздновали "воскрешение" Бабченко.

Аркадий Бабченко оказался жив, но акцию его памяти у Центрального Дома журналиста решили не отменять. Пришедших туда встретил ОМОН. Двух участников уже задержали. pic.twitter.com/Zfx41mqnnU — Команда ОР (@openrussiateam) 30 мая 2018 г.

Напомним, 30 мая Служба безопасности Украины представила результаты спецоперации по предотвращению убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Почти сутки официальная версия гласила, что Бабченко застрелил киллер в подъезде дома его квартиры в Киеве. В России традиционно были внимательны за событиями в Украине. Следственный комитет РФ даже успел открыть дело по факту убийства Бабченко.

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