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В Москве во время акции в поддержку Голунова задержали проходившего мимо украинца

Сегодня, 18:23
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В Москве во время акции в поддержку Голунова задержали проходившего мимо украинца - фото

Илья Азар/Facebook

Владимир Низов просто ушел из здания суда

В Москве во время акции в поддержку журналиста издания Медуза Ивана Голунова задержали гражданина Украины, аспиранта факультета права Высшей школы экономики Владимира Низова.

Об этом сообщает Медиазона.

По словам украинца, он не участвовал в протестной акции. Задержали его у памятника Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре, когда он шел на фестиваль Времена и эпохи.

Во время задержания он заявил, что является гражданином Украины, и полицейские решили не отпускать его из отдела из-за иностранного гражданства.

Правоохранители вменяли Низову участие в несанкционированной акции. Согласно протоколу, аспирант шел по проезжей части и выкрикивал лозунги «Россия без Путина» и «Свободу Ивану Голунову».

На следующий день после задержания Низова доставили сначала в Головинский районный суд Москвы, а затем в Тверской районный суд. В обоих случаях судьи отказались рассматривать его протокол.

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После этого задержанный требовал на месте ознакомиться со всеми материалами дела, но ему отказали.

«Возмущенный Низов покинул здание суда; полицейский сначала шел следом за ним и уговаривал ознакомиться с документами, однако после разговора по телефону ушел. Аспирант зашел на станцию метро Комсомольская и уехал домой», — заявили в издании.

Напомним, что 12 июня в столице России Москве состоялась несогласованная с властями акция в поддержку журналиста Медузы Ивана Голунова. Полицейские и сотрудники Росгвардии грубо задерживали участников акции, в том числе применяли силу к женщинам.

По оценкам полиции, в акции приняли участие 1200 человек. Согласно обновленным данным, задержаны более 420 участников акции.

Теги:   Задержание Москва Россия Украина

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