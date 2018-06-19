19 июня 2018, вторник

В Москве во время протеста против пенсионной реформы задержали российского политика

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18 марта 2014 года Митрохин выступал за сохранение территориальной целостности Украины
Сергей Митрохин / facebook

18 марта 2014 года Митрохин выступал за сохранение территориальной целостности Украины

Сотрудники московской полиции задержали главу российской объединённой демократической партии Яблоко Сергея Митрохина, который проводил одиночный пикет у здания Госдумы РФ.

На своей странице в Facebook Митрохин сообщил, что в настоящее время находится в отделе внутренних дел Тверского района.

16 июня правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Как заявляли в Единой России, законопроект может быть рассмотрен в первом чтении 19 июля.

Ранее Сергей Митрохин заявлял об аннексии Крыма, несмотря на критику.

18 марта 2014 года Яблоко выступило за сохранение территориальной целостности Украины, выполнение всех международных обязательств, следование выработанным за последние десятилетия рациональным подходам в вопросе территорий и призвало президента и политическое руководство России прекратить силовое давление в Крыму.

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