В Москве во время пикета в поддержку Олега Сенцова задержали российского режиссера

В Москве во время одиночного пикета в поддержку Олега Сенцова полиция задержала российского режиссера Михаила Местецкого. Об этом сообщает российское издание Медуза.

Отмечается, что на режиссера составили протокол о нарушении правил пикетирования по части 5 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Поводом для задержания стало действие указа президента РФ Владимира Путина, который ограничивает проведение публичных мероприятий в Москве и ряде других регионов в связи с чемпионатом мира по футболу.

На данный момент режиссера уже отпустили из полиции.

Сообщается, что суд пройдет 21 июня.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Одессе прошли акции в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и других политических заключенных.

Напомним, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.

Олега Сенцова задержали в Крыму 11 мая 2014 правоохранительные органы РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Он находится в колонии в городе Лабытнанги.

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