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В Москве во время новогодних гуляний обрушился мост с людьми - видео

Сегодня, 05:29
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Люди упали с пятиметровой высоты

Фото: скриншот видео Andrei Konovalov via Twitter

В Москве в парке Горького во время массовых новогодних гуляний обрушилась часть деревянного моста над катком, на котором стояли десятки людей, передает Meduza.

Обвал моста произошел во время запуска фейерверков и новогодних поздравлений. Люди упали с пятиметровой высоты.

В результате инцидента пострадали 13 человек, но тяжелых травм никто не получил. По разной информации, госпитализация понадобилась от трех до пяти людям.

Как сообщает издание, в пресс-службе мэрии Москвы рассказали о "поломке оборудования", которая коснулась "нескольких квадратных метров" катка.

Теги:   Мост Обрушение Москва Россия

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