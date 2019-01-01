В Москве во время новогодних гуляний обрушился мост с людьми - видео Сегодня, 05:29 4 Цей матеріал також доступний українською Люди упали с пятиметровой высоты Фото: скриншот видео Andrei Konovalov via Twitter

В Москве в парке Горького во время массовых новогодних гуляний обрушилась часть деревянного моста над катком, на котором стояли десятки людей, передает Meduza.

Обвал моста произошел во время запуска фейерверков и новогодних поздравлений. Люди упали с пятиметровой высоты.

В результате инцидента пострадали 13 человек, но тяжелых травм никто не получил. По разной информации, госпитализация понадобилась от трех до пяти людям.

В Парке Горького обрушился деревянный мост над катком во время исполнения гимна, мэрия Москвы докладывает в 13 пострадавших https://t.co/LWjyvPLApe pic.twitter.com/4kWqzw9uCg 31 декабря 2018 г.

Как сообщает издание, в пресс-службе мэрии Москвы рассказали о "поломке оборудования", которая коснулась "нескольких квадратных метров" катка.