В Москве во время акции в поддержку Telegram задержали несколько десятков человек

Целью мероприятия было привлечение внимания к ограничениям доступа к интернет-ресурсам

В воскресенье, 13 мая, в Москве задержали несколько десятков человек во время митинга За свободный интернет в поддержку мессенджера Telegram Павла Дурова, заблокированного Роскомнадзор.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на координатора Левого фронта Сергея Удальцова.

"Около тридцати человек задержаны за скандирование лозунгов, не соответствующих тематике митинга - люди критиковали президента и правительство", - цитирует издание слова Удальцова.

Всего, по оценкам полиции, на проспекте Сахарова собралось около тысячи человек. Активисты движения Белый счетчик оценили количество участников акции в 2280 человек.

Организаторами митинга выступили ПАРНАС, Пиратская партия России, Яблоко, Открытая Россия и еще несколько общественно-политических движений.

Целью мероприятия было привлечение внимания к ограничениям доступа к интернет-ресурсам, уголовных дел по репосты в соцсетях и к действиям Роскомнадзора, а также требование отставки главы ведомства Александра Жарова.

Напомним, что в апреле Роскомнадзор начал блокировки Telegram в РФ.