21 июня 2018, четверг

В Москве власти отказали в проведении митинга из-за футбольного чемпионата

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До 15 июля жители Москвы не смогут выйти на митинги

До 15 июля жители Москвы не смогут выйти на митинги

Мэрия Москвы отклонила заявку оппозиции на проведение акции протеста, которую хотели провести из-за планов поднять пенсионный возраст в РФ.

Власти объяснили, что проведение массовых мероприятий несвоевременно из-за проведения чемпионата мира по футболу. ЧМ-2018 в России продлится с 14 июня по 15 июля.

"Подавались три уведомления - на 1, 3 и 4 июля. Решение принято: мероприятия не согласованы в связи с действием указа (президента РФ о мерах безопасности в период проведения ЧМ)",  - цитирует Интерфакс главу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.

Среди тех, кто подал заявки, - оппозиционер Алексей Навальный и представители движения Левый фронт.

Напомним, 16 июня правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Как заявляли в Единой России, законопроект может быть рассмотрен в первом чтении 19 июля.

19 июня против пенсионной реформы вышел с одиночным пикетом глава российской объединённой демократической партии Яблоко Сергей Митрохин. Его задержала полиция.

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