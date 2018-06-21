В Москве власти отказали в проведении митинга из-за футбольного чемпионата

До 15 июля жители Москвы не смогут выйти на митинги

Мэрия Москвы отклонила заявку оппозиции на проведение акции протеста, которую хотели провести из-за планов поднять пенсионный возраст в РФ.

Власти объяснили, что проведение массовых мероприятий несвоевременно из-за проведения чемпионата мира по футболу. ЧМ-2018 в России продлится с 14 июня по 15 июля.

"Подавались три уведомления - на 1, 3 и 4 июля. Решение принято: мероприятия не согласованы в связи с действием указа (президента РФ о мерах безопасности в период проведения ЧМ)", - цитирует Интерфакс главу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.

Среди тех, кто подал заявки, - оппозиционер Алексей Навальный и представители движения Левый фронт.

Напомним, 16 июня правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Как заявляли в Единой России, законопроект может быть рассмотрен в первом чтении 19 июля.

19 июня против пенсионной реформы вышел с одиночным пикетом глава российской объединённой демократической партии Яблоко Сергей Митрохин. Его задержала полиция.