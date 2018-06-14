14 июня 2018, четверг

В Москве у Лужников вывесили плакат в поддержку Сенцова

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Плакат возле стадиона Лужники в Москве в поддержку Сенцова. Именно здесь в этот день прошла церемония открытия ЧМ-2018
Фото: Михаил Ходорковский

Плакат возле стадиона Лужники в Москве в поддержку Сенцова. Именно здесь в этот день прошла церемония открытия ЧМ-2018

В день старта футбольного чемпионата мира в Москве вывесили рядом со стадионом, где проходила церемония открытия ЧМ-2018, плакат в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Баннер вывесила организация Открытая Россия.

Напомним, украинец с 14 мая придерживается голодовки в российской колонии в арктическом городе Лабытнанги. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных. В четверг, 14 июня, стало известно, что Сенцова вывезли в реанимацию.

Чемпионат мира по футболу 2018 года состоится в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль впервые проводится в России и в Восточной Европе в целом.

 

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