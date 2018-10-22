В Москве суд приговорил активиста штаба Навального к десяти месяцам колонии

Активиста московского штаба Алексея Навального Константина Салтыкова суд Москвы приговорил к десяти месяцам колонии.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Константин Салтыков был признан виновным в применении насилия к сотруднику полиции во время акции Забастовка избирателей, которая состоялась 28 января.

Оппозиционера отпустили в зале суда по закону о пересчете одного дня под стражей за полтора дня в местах лишения свободы.

Прокуроры требовали для активиста год колонии.

Напомним, что Салтыков был задержан 28 января в Москве вместе с Алексеем Навальным. В автозаке активиста избили. Затем суд арестовал его на 30 суток за неповиновение требованиям полицейских и повторное участие в несогласованном митинге.