В Москве суд арестовал журналиста The Wall Street Journal, который писал в РФ статью о Пригожине. Это первый такой случай за 37 лет 30 марта, 15:34 REUTERS/Evgenia Novozhenina

В четверг, 30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича.

Об этом сообщило российское пропагандистское информагентство ТАСС.

ФСБ обвинила журналиста в «шпионаже». Это дело проходит под грифом «совершенно секретно», Гершкович своей вины не признает.

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Утром 30 марта стало известно, что в России сотрудники ФСБ задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Спецслужбы РФ утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США».

Один из пиарщиков Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, сопровождавший корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материал о ЧВК Вагнера, которой руководить Евгений Пригожин, и войне РФ против Украины. С ним исчезла связь.

Издание The Wall Street Journal выступило с требованием освободить задержанного корреспондента Эвана Гершковича.

Последний раз иностранного журналиста в России арестовывали по обвинению в шпионаже 37 лет назад, рассказали Агентству в организации Мемориал. 2 сентября 1986 года КГБ арестовал Николаса Данилоффа, который работал корреспондентом агентства UPI и журнала U.S. News & World Report в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Москве. В столице СССР он работал с 60-х годов.

