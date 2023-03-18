В Москве силовики ворвались бары, которые заподозрили в финансировании ВСУ, и заставили посетителей петь Любэ 18 марта, 13:21 В Москве силовики ворвались в бары, которые заподозрили в финансировании ВСУ (Фото:SOTA)

В Москве полиция ворвалась в бары Underdog и La Virgen из-за подозрений, что заведения якобы финансируют ВСУ. Силовики, как наказание, заставили посетителей петь песни группы Любэ и рисовать символику российской агрессии.

Об этом пишут российские государственные и оппозиционные СМИ.

Около 20:50 (по киевскому времени) российское госагентство ТАСС сообщило о том, что силовики пришли в московские бары Underdog и La Virgen "в связи с подозрением в причастности заведений к финансированию ВСУ".

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Об этом сообщила правозащитная организация ОВД-Инфо со ссылкой на очевидцев.

По информации телеграм-канала SOTA, одну из посетительниц бара силовики заставили написать на дверях заведения букву "Z" и слова "За Россию".

В самом помещении включили песни Shaman, группы Любэ, а также Синий платочек и Хэй, ой да конь мой вороной.

Сотрудник бара Underdog на условиях анонимности рассказал Медиазоне, что правоохранители заставляли посетителей подпевать, угрожая электрошокером, а также они попросили людей с татуировками раздеться.

Около 22 часов ОМОН покинул заведение.

Телеграм-канал Острожно, новости уточняет, что произошедшее силовики объяснили «плановыми проверочными мероприятиями».



Позже ОВД-Инфо сообщило, что среди посетителей обоих заведений есть задержанные, но их количество не уточняли.

По информации правозащитного проекта Первый отдел, всего было задержано около 40 человек. Большинство из них уже отпущено. В ОВД допрос с ними вели сотрудники ФСБ РФ.