В Москве силовики задержали 40 студентов из Ингушетии Сегодня, 21:25 2804 Цей матеріал також доступний українською Студенты из Ингушетии будут жаловаться на полицию Фото: Говорит Москва

В понедельник, 17 декабря, в Москве задержали 40 студентов Российского государственного геологоразведочного университета имени Орджоникидзе, большинство - уроженцы Ингушетии.

Об этом сообщили в пресс-службе постоянного представительства республики Ингушетия при президенте РФ.

"По нашим данным, всего было задержано порядка 40 человек, по поручению главы республики выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Задержанных студентов доставили в ОВД Обручевский и ОВД Зюзино. В настоящее время, по данным представительства, большинство из них отпущены.

Власти республики рассматривают различные версии произошедшего. "По одной из версий, ребята подрались, потому они были задержаны", - сказал ТАСС глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Глава комитета по делам молодежи Российского конгресса народов Кавказа Магомед Котиев в эфире радио Говорит Москва заявил, что силовики в ходе рейда изъяли травматическое оружие и наркотики. Он добавил, что речь идет о задержании 400 человек. В то же время в представительстве Ингушетии заявили, что эта информация не соответствует действительности.

По данным Магомеда Котиева, поводом для проверок стал конфликт со стрельбой в общежитии.

Кроме того, как отметил Котиев, часть задержанных пожаловалась на применение физической силы и электрошокеров со стороны силовиков. Пострадавшие студенты планируют обратиться в суд с исками к московской полиции.

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