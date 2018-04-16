В Москве рухнула стена исторического дома, находящегося на реконструкции - видео

Среди дня 15 апреля обрушилась часть стены нежилого дома в Москве по адресу: Пушкарев переулок, 12. В пятиэтажном доме 1916 года постройки никто не жил, он находился на реконструкции.

Об инциденте сообщили в городском МЧС, передает Интерфакс.

Обвал произошел, когда на улице было много людей. Но конструкция упала внутрь дома, поэтому обошлось без пострадавших. Внутри никого не было.

Заместитель мэра Петр Бюриков добавил, что обвалились две полосы шириной по полтора метра. По его информации, в воскресенье произошло частичное обрушение здания в тех местах, где в подвальном помещении велись работы по укреплению и заглублению фундамента.

Из ближайших домов эвакуировали 60 человек. В результате оценки места происшествия было принято решение дом снести.

Напомним, 15 марта в Майами, штат Флорида, обвалился недавно построенный мост для пешеходов. Предварительно сообщалось о нескольких пострадавших.