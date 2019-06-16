В Москве прошла согласованная с властями акция в поддержку журналиста Голунова Вчера, 15:28 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / MAXIM SHEMETOV REUTERS / MAXIM SHEMETOV

В центре российской столицы состоялся согласованный митинг За закон и справедливость для всех в поддержку журналиста Медузы Ивана Голунова.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Издание отмечает, что мероприятие планировалось как акция в поддержку журналиста издания Медуза Ивана Голунова, однако позже основной лозунг был изменен.

По разным оценкам, в митинге приняли участие от нескольких сотен до 1600 человек, причем наибольшее число участников подает МВД России.

Организаторами митинга являются председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и редактор телеканала RT Екатерина Винокурова.

Митинг был согласован 11 июня, в день, когда МВД объявило о прекращении уголовного дела против Голунова. Инициатор пикетов и один из организаторов шествия в поддержку Голунова Илья Азар заявил, что один из организаторов митинга предлагал ему провести эти мероприятия вместо демонстрации 12 июня, разогнанной силовиками.

Азар призвал не приходить на согласованное мероприятие, назвав его «фейком» и «имитацией ответа» на действия против Голунова.

Напомним, что 12 июня в столице России Москве состоялась несогласованная с властями акция в поддержку журналиста Медузы Ивана Голунова. Полицейские и сотрудники Росгвардии грубо задерживали участников акции, в том числе применяли силу к женщинам.