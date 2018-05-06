В Москве прошла еще одна акция против инаугурации Путина

Участники митинга принесли с собой плакаты и баннеры с антиправительственными лозунгами

В воскресенье, 6 мая, в Москве прошел митинг Левого фронта Сергея Удальцова против инаугурации Владимира Путина.

Об этом сообщает Дождь.

По данным МВД РФ, участие в акции приняли 180 человек. В то же время, организаторы уверяют об участии 1000 россиян.

На Суворовской площади установили рамки металлоискателей и импровизированную сцену, с которой акцию открыли небольшим музыкальным концертом. Вдоль Суворовской площади установили металлические ограждения.

Участники митинга принесли с собой плакаты и баннеры с антиправительственными лозунгами.

На акции обсудили инаугурацию президента, которая запланирована на 7 мая, а также формирования нового состава правительства и мартовские выборы. Кроме того, озвучили требования к изменению избирательного законодательства и затронули тему событий 6 мая 2012 года на Болотной площади.

Напомним, 5 мая, в более 80 городах России проходили митинги в связи с инаугурацией президента РФ Владимира Путина. Движение инициировал оппозиционер Алексей Навальный, которого задержали почти сразу после появления на митинге, однако позже отпустили.

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