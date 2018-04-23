В Москве прошла акция в поддержку протестов в Ереване, есть задержанные

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В Москве задержали десятки протестующих против премьер-министра Армении
Фото: Рустем Адагамов

В Москве задержали десятки протестующих против премьер-министра Армении

В Москве возле армянского храмового комплекса прошла акция против премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.

Как сообщает АрмИнфо, акция началась во дворе церкви и глава российской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас вызвал полицию. Увидев подъезжающих правоохранителей, протестующие попытались войти в церковь, однако священники их не пустили.

По информации издания, были задержаны 60 активистов. Все они были участниками армянских молодежных объединений.

В то же время Кавказский узел сообщает о задержании 30-40 человек. Пресс-секретарь армянской церкви в Москве Алвард Назарян сказала изданию, что охрана церкви не вызвала полицию.

"Я говорила с охраной, и они сказали, что не вызывали ОМОН. Возможно, что собравшиеся доставили какие-то неудобства жителям близлежащих домов, и они обратились в полицию", - отметила она.

По данным издания, на акцию протеста пришли около 300 представителей армянской диаспоры. Они собирались около церкви и в предыдущие дни, но их не пускали на территорию храмового комплекса. В воскресенье противники армянского премьера пришли без каких-либо плакатов, а целью собрания на территории комплекса назвали обсуждение будущего Армении.

В Армении с 16 апреля проходят массовые акции протеста против избрания премьер-министром бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

22 апреля был задержан лидер оппозиции Никол Пашинян, его местонахождения в данный момент неизвестно.

 

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