В Москве прошла акция в поддержку протестов в Ереване, есть задержанные

В Москве возле армянского храмового комплекса прошла акция против премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.

Как сообщает АрмИнфо, акция началась во дворе церкви и глава российской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас вызвал полицию. Увидев подъезжающих правоохранителей, протестующие попытались войти в церковь, однако священники их не пустили.

По информации издания, были задержаны 60 активистов. Все они были участниками армянских молодежных объединений.

У Кафедрального собора армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве проходит акция в поддержку митинга в Ереване и там какая-то жесть, посмотрите. pic.twitter.com/bjAHTT9WvU — Рустем Адагамов (@adagamov) 22 апреля 2018 г.

В то же время Кавказский узел сообщает о задержании 30-40 человек. Пресс-секретарь армянской церкви в Москве Алвард Назарян сказала изданию, что охрана церкви не вызвала полицию.

"Я говорила с охраной, и они сказали, что не вызывали ОМОН. Возможно, что собравшиеся доставили какие-то неудобства жителям близлежащих домов, и они обратились в полицию", - отметила она.

По данным издания, на акцию протеста пришли около 300 представителей армянской диаспоры. Они собирались около церкви и в предыдущие дни, но их не пускали на территорию храмового комплекса. В воскресенье противники армянского премьера пришли без каких-либо плакатов, а целью собрания на территории комплекса назвали обсуждение будущего Армении.

В Армении с 16 апреля проходят массовые акции протеста против избрания премьер-министром бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

22 апреля был задержан лидер оппозиции Никол Пашинян, его местонахождения в данный момент неизвестно.