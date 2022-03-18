Пляски на своих же костях. Почему над «крымским» концертом Путина в Лужниках глумятся, несмотря на старания пропагандистов 18 марта, 22:09 Цей матеріал також доступний українською Пропагандистский концерт-митинг в Москве (Фото:Sputnik/Alexander Vilf/Kremlin via REUTERS)

В дату аннексии Крыма РФ, 18 марта, на стадионе Лужники в Москве российские пропагандисты провели концерт-митинг «Крымская весна», призванный оправдать и возвысить войну против Украины. На нем выступил диктатор Владимир Путин и его пособники.

Как сообщает Новая Газета со ссылкой на МВД РФ, пропагандистское мероприятие на стадионе и около него посетило более 203 тысяч человек. Однако, отмечает издание, многие начали покидать Лужники сразу после того, как отметились о присутствии.



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Оставшиеся же посетители в давке в очередях попытались получить бесплатные хот-доги, которые раздавали в палатках у входа на стадион. Посетителей попросили сдать сумки, а многим так и не удалось попасть на территорию спорткомплекса.

Начало «концерта» было запланировано на 15:00 по московскому времени. Владимир Путин, ради речи которого и создавалось данное мероприятие, выступил только через полтора часа. До этого момента зрители, увешанные георгиевскими лентами в форме символа российских оккупантов «Z», с флагами в георгиевский принт и огромной георгиевской лентой-растяжкой слушали такие песни как Россия с нами и с нами бог.

Затем со сцены последовали пропагандистские рассказы известных россиян о Крыме, России, США, Донбассе и нацизме. Все на фоне триколоров и надписей, в которых кириллическую «з» заменили латинской.

В перерывах между поддержкой и восхвалением преступных действий российских войск, боевиков «ЛДНР» и войны против Украины певица Полина Гагарина исполнила песню авторства Виктора Цоя Кукушка. При жизни музыкант был известен своей ярко выраженной антивоенной позицией.



Выступление российского диктатора, который вышел на сцену в пуховике за $13,5 тысяч, началось после концерта с песнями только одной тематики — военной. Путин начал говорить примерно в 16:20. Как заметили телезрители, трансляция была полна странностей, которые перетянули на себя внимание. Владимир Путин делал неуместные паузы (возможно, ждал аплодисментов, забыл свою речь или не смог прочитать текст с суфлера) и почти дословно повторял свои фразы. А трансляция речи диктатора на Первом канале и России 24 и вовсе неожиданно прервалась. Последний вместо окончания речи Путина включил выступление Олега Газманова. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил прерывание трансляции «техническим сбоем на сервере».

На пропагандистском концерте выступали также мэр Москвы Сергей Собянин, представитель МИД РФ Мария Захарова, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки и глава RT Маргарита Симоньян. Она призвала наказать «тех, кто бомбит Мариуполь». Сейчас он преступно разрушается российскими оккупантами. Однако многие посетители «концерта» не услышали призыва Симоньян, так как массово начали уходить после завершения речи Путина.

Следом на сцену вышел Тимати в меховой шапке. «Это новая школа, все как будто под спайсом», — пропел он. Параллельно ведущие не уставали повторять: «Мы русские, с нами Бог!»

Сочетание избыточности и абсурда, противоречивые заявления Путина и его пособников вызвали негодование и насмешку в сети. А позже появилась информация, что трансляция прерывалась из-за того, что трибуны освистывали диктатора. К этому ранее призвал штаб российского оппозиционера Алексея Навального.

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