В Москве произошел еще один пожар. На этот раз в здании росгвардии

23 декабря, 11:23
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Как сообщается, пожар вспыхнул «в комнате для хранения бронежилетов» (Фото:m24.ru)

Как сообщается, пожар вспыхнул «в комнате для хранения бронежилетов» (Фото:m24.ru)

В пятницу, 23 декабря, в здании главного управления росгвардии в Москве произошел пожар.

Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает кремлевская пропаганда.

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По некоторым, возгорание произошло в общежитии ОМОНа.

«В здании ГУ росгвардии по Москве на улице Твардовского произошел пожар. По предварительным данным, на седьмом этаже в комнате для хранения бронежилетов», — говорится в сообщении.

Видео дня

Еще один пожар в Москве вспыхнул сегодня в гаражных боксах на территории воинской части.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Москва Росгвардия Пожар

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