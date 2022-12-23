В Москве произошел еще один пожар. На этот раз в здании росгвардии
Как сообщается, пожар вспыхнул «в комнате для хранения бронежилетов» (Фото:m24.ru)
В пятницу, 23 декабря, в здании главного управления росгвардии в Москве произошел пожар.
Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает кремлевская пропаганда.
По некоторым, возгорание произошло в общежитии ОМОНа.
«В здании ГУ росгвардии по Москве на улице Твардовского произошел пожар. По предварительным данным, на седьмом этаже в комнате для хранения бронежилетов», — говорится в сообщении.
Еще один пожар в Москве вспыхнул сегодня в гаражных боксах на территории воинской части.