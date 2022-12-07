«Сильно не хотел служить». В Москве призывник выпрыгнул из окна военкомата

7 декабря, 11:32
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Призывник предпочел множественные переломы (Фото:mil.ru)

Призывник предпочел множественные переломы (Фото:mil.ru)

Перспектива попасть на войну против Украины настолько пугает россиян, что они, порой, готовы идти на крайние меры.

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Примером этому стал случай в Москве, где 19-летний призывник, чтобы избежать службы в армии, решил выпрыгнуть из окна военкомата.

«Алексей оказался в военном комиссариате на Саратовской улице. Парня должны были призвать на военную службу, но Алексей сильно не хотел служить. Настолько, что открыл окно на четвертом этаже и прыгнул вниз», — сообщили в одном из прокремлевских Telegram-каналов.

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В результате падения москвич был госпитализирован с множественными переломами.

https://www.youtube.com/embed/bZWBFF3Ty1Y
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Москва Мобилизация Призыв Война России против Украины

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