В воинской части в Москве повесился вернувшийся из Украины оккупант

9 января, 17:08
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Причины суицида оккупанта на данное время не известны (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

Причины суицида оккупанта на данное время не известны (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

На фоне деморализации из-за условий службы и издевательств со стороны кадыровцев среди российских оккупантов участились случаи самоубийств.

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На этот раз свести счеты с жизнью решил 33-летний Виталий В., прибывший в одну из воинских частей в Москве из Луганской области.

Как сообщили в прокремлевском Telegram-канале Осторожно, новости, его нашли повешенным в одном из помещений Александровских у Подольского шоссе, где он встречал Новый год.

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«Вечером 3 января его забрали на скорой с удушением и отеком мозга. Четыре дня врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли», — говорится в сообщении.

t.me/ostorozhno_novosti
Фото: t.me/ostorozhno_novosti

Причины суицида российского захватчика на данное время не известны.

Несколько дней назад во временно подконтрольном РФ Васильевском районе Запорожской области российский военный подорвал себя гранатой из-за издевательств дагестанцев, которые вымогали у него деньги, угрожая изнасиловать мать и жену.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Москва Российские военные Суицид Самоубийство Война России против Украины

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