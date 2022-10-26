В центре Москвы подожгли приемную председателя Единой России Медведева

26 октября, 17:02
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Неизвестный бросил в одно из окон здания коктейль Молотова (Фото:theins.ru)

Неизвестный бросил в одно из окон здания коктейль Молотова (Фото:theins.ru)

На Кутузовском проспекте в Москве подожгли здание центральной приемной председателя кремлевской партии Единая Россия Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

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Согласно его данным, инцидент произошел в ночь на среду, 26 октября.

К зданию подошел неизвестный, который бросил в одно из окон коктейль Молотова, после чего скрылся с места происшествия.

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Его личность и мотивы на данное время не известны.

Начавшийся пожар еще до приезда сотрудников МЧС потушил охранник.

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Поджоги различных административных зданий в РФ, чаще всего военкоматов, участились после объявления главой кремлевского режима Владимиром Путиным мобилизации населения на войну против Украины.

Такой шаг, ожидаемо, оказался крайне непопулярным среди россиян, и не только ударил по рейтингу диктатора, но и привел к серьезному обострению общественно политической ситуации в стране.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Москва Единая Россия Дмитрий Медведев поджог коктейль Молотова

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