В Москве пьяный мужчина захватил в плен соседей, погиб заложник

Вечером 24 мая на востоке Москвы мужчина захватил в квартире семью соседей в заложники. В результате освобождения пленников один из них погиб.
Об этом со ссылкой на полицию сообщает Интерфакс.
Злоумышленника удалось задержать. Он ранил себя ножом, его забрали в больницу.
По данным издания Mash, нападавшим был художник Александр Боровой. Предварительно, он убил соседа до штурма правоохранителей. Стрелок общался с правоохранителями через соцсети.
Среди заложников был мужчина (он погиб), его жена и ребенок.
Стрелок, захвативший заложников в Москве, общается с полицией через соцсеть. https://t.co/rMZPAQVt56 #Москва #Происшествия pic.twitter.com/YDqfnqKOxa— Пятый канал Новости (@5tv) 24 травня 2018 р.
Напомним, ранее полиция ликвидировала мужчину, устроившего стрельбу в Панама-Сити.
Комментарии
Правила комментирования