24 мая 2018, четверг

В Москве пьяный мужчина захватил в плен соседей, погиб заложник

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Стрелок общался с правоохранителями через соцсети
Фото: torange.biz

Стрелок общался с правоохранителями через соцсети

Вечером 24 мая на востоке Москвы мужчина захватил в квартире семью соседей в заложники. В результате освобождения пленников один из них погиб.

Об этом со ссылкой на полицию сообщает Интерфакс.

Злоумышленника удалось задержать. Он ранил себя ножом, его забрали в больницу.

По данным издания Mash, нападавшим был художник Александр Боровой. Предварительно, он убил соседа до штурма правоохранителей. Стрелок общался с правоохранителями через соцсети.

Среди заложников был мужчина (он погиб), его жена и ребенок.

Напомним, ранее полиция ликвидировала мужчину, устроившего стрельбу в Панама-Сити.

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