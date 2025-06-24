В Москве из-за атаки БпЛА остановили работу аэропортов

24 июня, 03:16
Аэропорт Шереметьево (Фото: t.me/svo_online)

В результате атаки беспилотников российские столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно прекратили обслуживание рейсов.

Об этом сообщили в Росавиации.

По словам московского мэра Сергея Собянина, над подступами к столице якобы были сбиты два дрона. О первом случае он сообщил около 2:00, а уже через десять минут заявил об уничтожении второго. По его словам, на местах падения обломков работают аварийные службы.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Москва БПЛА удары по территории РФ удары по Москве

