В Москве из-за атаки БпЛА остановили работу аэропортов
Аэропорт Шереметьево (Фото: t.me/svo_online)
В результате атаки беспилотников российские столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно прекратили обслуживание рейсов.
Об этом сообщили в Росавиации.
По словам московского мэра Сергея Собянина, над подступами к столице якобы были сбиты два дрона. О первом случае он сообщил около 2:00, а уже через десять минут заявил об уничтожении второго. По его словам, на местах падения обломков работают аварийные службы.