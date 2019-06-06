В Москве нашли мертвым недавно уволенного экс-финансиста службы подземных бункеров Путина — росСМИ Вчера, 17:30 Цей матеріал також доступний українською natpress.net По имеющейся информации, уволенный чиновник погиб в результате падения с высоты natpress.net

Уволенного на прошлой неделе начальника финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства России, нашли мертвым, передает РБК со ссылкой на источник в МВД РФ.

Как сообщается, тело 55-летнего Андрея Кудряшова было обнаружено во дворе 15-этажного жилого дома на Окружной улице в Москве.

По предварительным данным, он погиб в результате падения с высоты.

Кудряшов был уволен с должности начальника финотдела Службы специальных объектов 31 мая.

Также отмечается, что в начале апреля в юридическом отделе одной из воинских частей, входящих в ее состав, прошли обыски, во время которых ФСБ изъяла документы, имеющие отношение к межеванию земельного участка одного из спецобъектов.

По версии следствия, в результате него было похищено 35 га земли.