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В Москве нашли мертвым недавно уволенного экс-финансиста службы подземных бункеров Путина — росСМИ

Вчера, 17:30
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В Москве нашли мертвым недавно уволенного экс-финансиста службы подземных бункеров Путина — росСМИ - фото

natpress.net

По имеющейся информации, уволенный чиновник погиб в результате падения с высоты

Уволенного на прошлой неделе начальника финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства России, нашли мертвым, передает РБК со ссылкой на источник в МВД РФ.

Как сообщается, тело 55-летнего Андрея Кудряшова было обнаружено во дворе 15-этажного жилого дома на Окружной улице в Москве.

По предварительным данным, он погиб в результате падения с высоты.

Кудряшов был уволен с должности начальника финотдела Службы специальных объектов 31 мая.

Также отмечается, что в начале апреля в юридическом отделе одной из воинских частей, входящих в ее состав, прошли обыски, во время которых ФСБ изъяла документы, имеющие отношение к межеванию земельного участка одного из спецобъектов.

По версии следствия, в результате него было похищено 35 га земли.

Теги:   Чиновники Россия

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