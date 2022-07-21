В Москве с простреленной головой нашли генерал-майора ФСБ в отставке
Сотрудник ФСБ (Фото:ФСБ)
В российской столице Москве обнаружили мертвым генерал-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева.
Об этом сообщает ряд российских СМИ.
Предварительно, тело 76-летнего пенсионера обнаружила на лестнице подъезда его супруга.
Прибывшие на место происшествия полицейские зафиксировали у Лобачева огнестрельное ранение головы. Рядом с телом был обнаружен пистолет.
По данным РБК, у отставного генерала были проблемы со здоровьем и деньгами.
Сообщается, что в доме Лобачева обнаружили и другое оружие.
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