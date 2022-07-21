В Москве с простреленной головой нашли генерал-майора ФСБ в отставке 21 июля, 17:03 Сотрудник ФСБ (Фото:ФСБ)

В российской столице Москве обнаружили мертвым генерал-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева.

Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Предварительно, тело 76-летнего пенсионера обнаружила на лестнице подъезда его супруга.

Прибывшие на место происшествия полицейские зафиксировали у Лобачева огнестрельное ранение головы. Рядом с телом был обнаружен пистолет.

Видео дня

По данным РБК, у отставного генерала были проблемы со здоровьем и деньгами.

Сообщается, что в доме Лобачева обнаружили и другое оружие.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.