В Москве с простреленной головой нашли генерал-майора ФСБ в отставке

21 июля, 17:03
Сотрудник ФСБ (Фото:ФСБ)

Сотрудник ФСБ (Фото:ФСБ)

В российской столице Москве обнаружили мертвым генерал-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева.

Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Предварительно, тело 76-летнего пенсионера обнаружила на лестнице подъезда его супруга.

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Прибывшие на место происшествия полицейские зафиксировали у Лобачева огнестрельное ранение головы. Рядом с телом был обнаружен пистолет.

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По данным РБК, у отставного генерала были проблемы со здоровьем и деньгами.

Сообщается, что в доме Лобачева обнаружили и другое оружие.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Москва ФСБ ФСБ России

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