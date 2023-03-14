В Москве над одним из аэропортов заметили неизвестный бесплиотник — СМИ

14 марта, 14:58
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Над московским аэропортом Внуково заметили беспилотник (Фото:corp.vnukovo.ru)

Над московским аэропортом Внуково заметили беспилотник (Фото:corp.vnukovo.ru)

Днем во вторник, 14 марта в российской столице Москве заметили неизвестный беспилотник над аэропортом Внуково, сообщает Telegram-канал Mash.

БПЛА пролетал возле взлетно-посадочной полосы. Квадрокоптер двигался со стороны поселка Московский.

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Это могло привести к задержке десятка рейсов, отмечается в сообщении.

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Сотрудники аэропорта заметили дрон и сообщили в полицию.

28 февраля в российском Санкт-Петербурге вводили план Ковер из-за неизвестного объекта в воздушном пространстве над городом. Местный аэропорт Пулково не принимал самолеты.

В этот же день в российском городе Туапсе местную нефтебазу атаковали «два неизвестных летающих аппарата». В результате взрыва вспыхнул масштабный пожар.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Москва Беспилотник Аэропорт

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