В Москве начались аресты военных — украинская разведка

8 октября, 17:33
Поделиться:
Бойцы Росгвардии (Фото:Росгвардия/Facebook)

Бойцы Росгвардии (Фото:Росгвардия/Facebook)

В Москве начались аресты военнослужащих, сообщает украинская разведка. Передвижение по центру города перекрыли.

ГУР уже известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.

Также по информации разведки, в город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского — элиты Росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.

Видео дня

Читайте также:
«Только приехали». Около 65 мобилизованных россиян пропали на второй день после прибытия на фронт — перехват разведки

Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность, добавили в ГУР МО.

С чем связаны эти задержания — пока неизвестно.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную» мобилизацию. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. Россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ, чтобы избежать участия в войне.

https://www.youtube.com/watch?v=C64UXNMH1Mg
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Российская агрессия Москва Армия России Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X