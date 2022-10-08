В Москве начались аресты военных — украинская разведка 8 октября, 17:33 Бойцы Росгвардии (Фото:Росгвардия/Facebook)

В Москве начались аресты военнослужащих, сообщает украинская разведка. Передвижение по центру города перекрыли.

ГУР уже известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.

Также по информации разведки, в город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского — элиты Росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.

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Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность, добавили в ГУР МО.

С чем связаны эти задержания — пока неизвестно.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную» мобилизацию. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. Россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ, чтобы избежать участия в войне.