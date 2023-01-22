В Москве на крыше здания МВД также установили ПВО

22 января, 04:10
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ПВО на крыше здания в Москве (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

ПВО на крыше здания в Москве (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

В столице государства-агрессора, Москве, на крыше одного из домов заметили очередную установку ПВО — ЗРПК Панцирь-С1.

Сообщается, что установка размещена на крыше здания по адресу Петровка, 38 – там находится министерство внутренних дел РФ.

В четверг, 19 января, местные жители опубликовали в соцсетях фотографии кранов, поднимающих системы Панцирь на крыши в центре Москвы, а также защитные сооружения, установленные в западном пригороде, возле официальной резиденции диктатора Владимира Путина.

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Агентство Bloomberg сообщило, что Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг Москвы из-за опасений ударов украинских беспилотников.

https://www.youtube.com/embed/OJao_qaATpI
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Москва ПВО ЗРПК Панцирь

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