В Москве на митинге против репрессий и произвола поддержали Сенцова и других политзаключенных

В Москве на митинге За свободную Россию без репрессий и произвола поддержали украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии с 14 мая, и других политзаключенных. Об этом сообщает Радио Свобода.
Согласованная с властями акция, в которой принимают участие различные оппозиционные силы, началась в 13:00 на проспекте Сахарова.
Планируемое количество участников митинга – 10 тысяч человек. Однако пока в акции участвуют около 500 человек, сообщает российский телеканал Дождь.
Организаторы акции ставят цель "обратить внимание общества на катастрофическую ситуацию в стране с нарушением основных прав и свобод граждан", а также намерены обратиться к российским властям с призывом прекратить преследовать оппозиционных активистов и участников акций протеста.
Участники митинга держат плакаты с именами политзаключенных, а также плакат с портретом украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 28 дней голодает в российской колонии в городе Лабытнанги.
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Ранее сообщалось, что Сенцова обследовали российские медики.
Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской тюрьме в городе Лабытнанги, 14 мая объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
25 августа 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова до 20 лет строгого режима.
Сейчас в российских колониях и СИЗО содержатся не менее 64 политических заключенных с украинским гражданством.
Все подробности об украинских политзаключенных в РФ читайте в спецтеме НВ.
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