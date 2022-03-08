Задавал вопросы о войне в Украине. В Москве на допрос вызвали шестиклассника 8 марта, 06:24 Цей матеріал також доступний українською В России на допросы вызывают детей (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В Москве на допрос вызвали шестиклассника, который во время урока задавал вопросы о войне в Украине, сообщила Новая газета.

Мальчик рассказал, что спросил учительницу, почему Владимир Путин начал войну в Украине. На что она ответила, что это «спецоперация».

«Учительница сказала: „Я точно не знаю, где сейчас наши войска, но если бы они остановились на полпути, украинская агрессия продолжилась бы“. Небольшая часть класса также задавала вопросы учительнице», — рассказал Кирилл журналистам.

«Она (учительница) также рассказала нам, что среди украинцев процветает нацизм, что в учебниках с первого класса написано, что Украина — сверхдержава. «У меня много друзей из Украины, я спросил — у них этого нет в учебниках», — добавил мальчик и сообщил, что после второго урока кричал в коридоре Слава Украине!

После урока его матери Наталье позвонили с неизвестного номера и сказали прийти в полицию, но женщина не пошла. На следующий день ей позвонила классная руководительница, которая сообщила, что с ней и сыном хотят провести беседу сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Наталия приехала в школу и написала заявление, что забирает сына «в связи с тем, что на ребенка оказывают давление и создают невыносимые условия для получения образования».

Позже, 7 марта, когда Кирилл был дома один, к ним домой пришли двое сотрудников милиции, но ребенок не открыл им дверь. Правоохранители отключили электричество в квартиру и оставили под дверью письмо с вызовом на допрос.

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