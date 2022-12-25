В Москве на детском турнире по карате подготовили медали из «обломков НАТОвских боеприпасов» — росСМИ

25 декабря, 22:54
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Медали из «обломков НАТОвских боеприпасов» (Фото:Осторожно, Москва/Telegram)

Медали из «обломков НАТОвских боеприпасов» (Фото:Осторожно, Москва/Telegram)

Организаторы проходящего в РФ Всероссийского детского фестиваля каратэ планируют наградить участников медалями с надписями, что они «изготовлены кузнецами Донецка из осколков НАТОвских боеприпасов».

Об этом идет речь в российском Telegram-канале Осторожно, Москва.

Призеры фестиваля получат обычные награды, а медали с V и Z и упомянутыми надписями вручат всем детям, принявшим участие в турнире.

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Буквы Z и V, которые оккупанты наносят на свою технику в ходе полномасштабного вторжения России в Украину, используются в российской пропаганде для поддержки войны против Украины и стали символами террора и зверств, совершаемых русскими на украинской территории.

https://www.youtube.com/embed/NcUXEZYS1o8
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Донбасс Россия НАТО Москва Турнир Медаль Карате

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