«Из-за кадыровцев». Мобилизованный москвич покончил с собой, чтобы не возвращаться в Украину 26 января, 11:18 Причиной суицида стали издевательства со стороны кадыровцев (Фото:t.me/AFUStratCom)

В Москве мобилизованный россиянин покончил с собой в последний день своего отпуска, чтобы не возвращаться на войну в Украину.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Там рассказали, что 25-летний Михаил Л. Был мобилизован в сентябре 2022 года, а в январе его отпустили в отпуск назад в РФ.

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«Миша поехал домой к маме. В последний день отпуска на глазах у матери он выбросился из окна 10 этажа, потому что не хотел возвращаться на войну», — говорится в сообщении.

Причиной этого стало «постоянное давление со стороны кадыровцев».

«Не исключено, что над ним издевались не только морально. По словам мамы, из-за этого сын сильно пил и жаловался на панические атаки», — добавили в ВСУ.

Издевательства со стороны чеченских силовиков в российских войсках явление уже давно не редкое.

Из-за этого оккупанты регулярно обращаются к их главарю Рамзану Кадырову с просьбами повлиять на своих боевиков, либо просто совершают суицид.