В Москве с мемориала Немцова забрали все цветы и портреты

С памятной таблички оппозиционеру Борису Немцову в Москве неизвестные похитили все цветы и портреты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила член движения "Солидарность" Надежда Митюшкина.

Вскоре она выложила фото, где уже неравнодушные к событию люди установили новые цветы и портрет политика.

В марте на доме, где проживал Немцов, официально установили мемориальную табличку. Прокремлевские активисты не раз срывали ее.

Напомним, российского оппозиционного политика Бориса Немцова застрелили в ночь на 28 февраля 2015 на Большом Москворецком мосту.

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