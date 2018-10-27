27 октября 2018, суббота

В Москве с мемориала Немцова забрали все цветы и портреты

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Неизвестные осквернили мемориал Немцову
Надежда Матюшкина/Фейсбук

Неизвестные осквернили мемориал Немцову

С памятной таблички оппозиционеру Борису Немцову в Москве неизвестные похитили все цветы и портреты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила член движения "Солидарность" Надежда Митюшкина.

Вскоре она выложила фото, где уже неравнодушные к событию люди установили новые цветы и портрет политика.

В марте на доме, где проживал Немцов, официально установили мемориальную табличку. Прокремлевские активисты не раз срывали ее.

Напомним, российского оппозиционного политика Бориса Немцова застрелили в ночь на 28 февраля 2015 на Большом Москворецком мосту.

Смотрите также

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев

ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны

АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове