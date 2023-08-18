«Сити опять подорвали». В центре Москвы и Подмосковье прозвучали взрывы — СМИ 18 августа, 04:05 Как утверждается, дым после взрыва в районе Москва-сити ночью 18 августа 2023 года (Фото:скриншот видео / SHOT / Telegram)

Telegram-каналы страны-агрессора России пишут о звуках взрывов в Подмосковье и столице страны-агрессора ночью в пятницу, 18 августа.

Канал 112 ранее сообщил, что жители Москвы «массово сообщают о звуках взрыва», а также опубликовал видео, на котором, как утверждается, заснят беспилотник над Москвой.

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По информации канала Shot, взрывы слышали над подмосковным Одинцово, а также в районах Трехгорки и Красногорска Московской области. Также, по версии Shot, взрыв слышали в районе одной из башен Москва-Сити.

О «взрыве беспилотника» возле одной из башен Москва-Сити написал ресурс Ateo Breaking. Канал Осторожно, новости также опубликовал видео, на котором россиянка рассказывает, что «Сити опять подорвали, такой взрыв был мощный».

Позже 112 сообщил, что «один из БПЛА» упал на экспоцентр в центре Москвы, там находят обломки.

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