В Москве и Петербурге решили вдруг проверить сигналы воздушной тревоги

19 июля, 17:33
Кремлевская пропаганда убеждает, что проверка системы оповещения являются «плановой» (Фото:Svetlana Belokon/flickr.com)

Кремлевская пропаганда убеждает, что проверка системы оповещения являются «плановой» (Фото:Svetlana Belokon/flickr.com)

На фоне все более активных ударов украинской армии по тыловым объектам российских захватчиков в Москве и Петербурге решили проверить готовность системы оповещения населения.

Как сообщает кремлевская пропаганда, 20 июля там будет звучать сирена воздушной тревоги.

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Кроме того, местные власти планируют проверить работу уличных громкоговорителей и «специализированных технических средств оповещения организаций».

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Сигналы тревоги прозвучат также на телеканалах и радиостанциях.

При этом утверждается, что данные меры являются «плановыми» и с войной РФ против Украины якобы никак не связаны.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Санкт-Петербург Российская агрессия Москва Война России против Украины Воздушная тревога

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