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В Москве госпитализировали подростка, избитого силовиками во время марша в поддержку Голунова

Сегодня, 10:17
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В Москве госпитализировали подростка, избитого силовиками во время марша в поддержку Голунова - фото

REUTERS/Shamil Zhumatov

Во время марша силовики задержали сотни человек

После разгона в Москве марша в поддержку журналиста Голунова госпитализировали подростка, избитого силовиками во время задержания.

В связи с этим Общественная наблюдательная комиссия обратилась к городскому прокурору, в аппарат уполномоченного по правам ребенка и членам СПЧ, передает Интерфакс.

По словам ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова, несовершеннолетнего участника акции избили уже в автозаке.

«Это подтверждают многочисленные свидетели, которые утверждали, что подростку, в том числе наносились удары руками, когда тот лежал на полу, в связи с попыткой изъятия фотокамеры. Несовершеннолетний гражданин был впоследствии госпитализирован со слов сотрудников ОМВД врачами скорой помощи с травмами, в том числе лица», — рассказал он.

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Ранее сообщалось, что 12 июня во время марша в поддержку журналиста Медузы Ивана Голунова в Москве прошли массовые задержания.

Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.

Ему предъявили обвинение в «покушении на сбыт наркотиков в крупном размере». Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Голунов известен своими журналистскими расследованиями.

Его коллеги подозревают, что задержание сотрудника Медузы связано с готовившимся материалом о коррупции в московской мэрии.

В итоге, в связи с мощным давление общественности и отсутствием каких-либо доказательств вины задержанного его все же отпустили.

Теги:   Митинг Подростки Москва Россия

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