В Москве горит федеральная таможенная служба — росСМИ 8 сентября, 00:45 На месте пожара в Новогиреево слышны звуки взрывов (Фото:t.me/ostorozhno_moskva)

В ночь на пятницу, 8 сентября, в районе Новогиреево виден большой столб чёрного дыма, пожар на Кусковской улице. Вероятно, горит здание, где находится Федеральная таможенная служба.

Об этом пишет Telegram-канад Осторожно Москва.

По данным МЧС, заявка пришла из здания, где находится Федеральная таможенная служба. На место следуют оперативные службы.

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На месте пожара в Новогиреево слышны звуки взрывов. Предположительно, горят складские помещения, площадь уточняется.