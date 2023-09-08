В Москве горит федеральная таможенная служба — росСМИ
На месте пожара в Новогиреево слышны звуки взрывов (Фото:t.me/ostorozhno_moskva)
В ночь на пятницу, 8 сентября, в районе Новогиреево виден большой столб чёрного дыма, пожар на Кусковской улице. Вероятно, горит здание, где находится Федеральная таможенная служба.
Об этом пишет Telegram-канад Осторожно Москва.
По данным МЧС, заявка пришла из здания, где находится Федеральная таможенная служба. На место следуют оперативные службы.
На месте пожара в Новогиреево слышны звуки взрывов. Предположительно, горят складские помещения, площадь уточняется.