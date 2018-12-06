Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Яковина
Мир все более безумен
Джон Ллойд
Макрон в ловушке. И все мы вместе с ним
Андрей Смирнов
"Брат" у ворот
Владимир Спиваковский
Зачем детям Facebook

В Москве эвакуировали школу из-за подростка, который угрожал убить себя ножом

Сегодня, 10:11
21
Цей матеріал також доступний українською

Полиция и психолог начали переговоры со школьником

В Москве эвакуировали школу №1359 в районе Жулебино из-за ученика, который пронес в здание нож и угрожает самоубийством.

Как сообщает Телеграмм-канал Mash, 16-летний Даниил Горбатенко пришел в школу утром. Охрана заметила у него длинный нож, его закрыли в раздевалке и изолировали от остальных детей.

Позже парню удалось выйти из помещения, он находится в одном из кабинетов школы, читает книгу и никого к себе не пускает. В случае попытки войти – угрожает убить себя ножом.

В школу приехала мама Горбатенко, однако он ее не пустил.

По данным СМИ, мама с отцом в разводе, подросток живет с отчимом.

По словам одноклассников, он замкнутый, однако никогда не проявлял агрессии.

С Горбатенко работал школьный психолог.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу московской полиции, правоохранители прибыли в школу и начали переговоры с учеником.

Учителя и ученики из школы эвакуированы. 

Позже РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщили, что подростка в присутствии мамы передали полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже его увезли на карете скорой помощи врачи-психиатры.

За последний год в России участились случаи агрессии в школах с участием учеников.

В городе Высоковск 14-летний школьник несколько раз ударил своего одноклассника ножом в шею.

Кроме того, в одной из школ Челябинской области один из учеников ударил ножом другого.

Еще один случай произошел в Москве, где ученик колледжа зарезал преподавателя, после чего покончил с собой.

Теги:   Нападение с ножом Школьник Москва Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 08:02

article_img
Удар по олигархам: Великобритания приостановила выдачу инвестиционных виз

Читайте также

Страны

Сегодня, 04:41

article_img
Первая ступень ракеты Falcon 9 из-за аварии упала в океан
Геополитика

Сегодня, 04:01

article_img
В Канаде по запросу США задержали финдиректора Huawei
События

Вчера, 21:45

article_img
Идти в гору. Как Вадим Винниченко вышел из зоны тишины