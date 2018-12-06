В Москве эвакуировали школу из-за подростка, который угрожал убить себя ножом
В Москве эвакуировали школу №1359 в районе Жулебино из-за ученика, который пронес в здание нож и угрожает самоубийством.
Как сообщает Телеграмм-канал Mash, 16-летний Даниил Горбатенко пришел в школу утром. Охрана заметила у него длинный нож, его закрыли в раздевалке и изолировали от остальных детей.
Позже парню удалось выйти из помещения, он находится в одном из кабинетов школы, читает книгу и никого к себе не пускает. В случае попытки войти – угрожает убить себя ножом.
В школу приехала мама Горбатенко, однако он ее не пустил.
По данным СМИ, мама с отцом в разводе, подросток живет с отчимом.
По словам одноклассников, он замкнутый, однако никогда не проявлял агрессии.
С Горбатенко работал школьный психолог.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу московской полиции, правоохранители прибыли в школу и начали переговоры с учеником.
Учителя и ученики из школы эвакуированы.
Позже РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщили, что подростка в присутствии мамы передали полиции. В результате инцидента никто не пострадал.
Позже его увезли на карете скорой помощи врачи-психиатры.
За последний год в России участились случаи агрессии в школах с участием учеников.
В городе Высоковск 14-летний школьник несколько раз ударил своего одноклассника ножом в шею.
Кроме того, в одной из школ Челябинской области один из учеников ударил ножом другого.
Еще один случай произошел в Москве, где ученик колледжа зарезал преподавателя, после чего покончил с собой.