В Москве эвакуировали школу из-за подростка, который угрожал убить себя ножом Сегодня, 10:11 21 Цей матеріал також доступний українською Полиция и психолог начали переговоры со школьником

В Москве эвакуировали школу №1359 в районе Жулебино из-за ученика, который пронес в здание нож и угрожает самоубийством.

Как сообщает Телеграмм-канал Mash, 16-летний Даниил Горбатенко пришел в школу утром. Охрана заметила у него длинный нож, его закрыли в раздевалке и изолировали от остальных детей.

Позже парню удалось выйти из помещения, он находится в одном из кабинетов школы, читает книгу и никого к себе не пускает. В случае попытки войти – угрожает убить себя ножом.

В школу приехала мама Горбатенко, однако он ее не пустил.

По данным СМИ, мама с отцом в разводе, подросток живет с отчимом.

По словам одноклассников, он замкнутый, однако никогда не проявлял агрессии.

С Горбатенко работал школьный психолог.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу московской полиции, правоохранители прибыли в школу и начали переговоры с учеником.

Учителя и ученики из школы эвакуированы.

Позже РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщили, что подростка в присутствии мамы передали полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже его увезли на карете скорой помощи врачи-психиатры.

За последний год в России участились случаи агрессии в школах с участием учеников.

В городе Высоковск 14-летний школьник несколько раз ударил своего одноклассника ножом в шею.

Кроме того, в одной из школ Челябинской области один из учеников ударил ножом другого.

Еще один случай произошел в Москве, где ученик колледжа зарезал преподавателя, после чего покончил с собой.