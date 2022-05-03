В центре Москвы в автобус ОМОНа бросили коктейль Молотова
Личность и мотивы задержанного мужчины неизвестны (Фото:novayagazeta_eu/Twitter)
В понедельник, 2 мая, на площади Революции в центре Москвы неизвестный пытался поджечь транспорт росгвардии.
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Инцидент произошел возле памятника Карлу Марксу, где были припаркованы несколько автобусов российских силовиков.
Мужчина бросил в один из них бутылку с горючей смесью, после чего сразу же был задержан сотрудниками ОМОНа.
Его личность, мотивы и дальнейшая судьба не известны.
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