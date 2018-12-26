В Москве автомобиль во время погони сбил охранника аэропорта и врезался в КПП Сегодня, 11:27 99 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Телеканал 360/YouTube Из устроившего ДТП автомобиля похитили деньги

На въезде на территорию московского аэропорта Домодедово автомобиль Volkswagen сбил одного из охранников и врезался в КПП.

Об этом со ссылкой на полицию передает Интерфакс.

Как сообщается, ДТП произошло во время погони водителя Volkswagen за грабителями на Ford.

По имеющимся данным, они похитили из автомобиля около 10 млн рублей, а во время преследования бросили в лобовое стекло машины своей жертвы какой-то предмет, из-за чего тот потерял управление и совершил столкновение.