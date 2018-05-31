В Москве арестован рэпер Face

Вечером в среду, 30 мая, в Москве был арестован и доставлен в полицейский участок Иван Дремин, более известный как рэп-исполнитель Face.

Рэпер, который летом 2018 года должен выступить в Украине на фестивале Atlas Weekend, был арестован после драки, передает РИА Новости.

"Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства конфликта, произошедшего около 18:00 в офисном помещении на ул. Большой Садовой, 2/4, между 21-летним молодым человеком и его знакомым. Устанавливаются мотивы инцидента", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что организаторы музыкального фестиваля Atlas Weekend сообщили об информационной атаке на них с помощью фэйковых сообществ, копий сайта и их продвижения в соцсетях.