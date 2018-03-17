В Москве активиста с плакатом "Путина в императоры" отправили в психиатрическую клинику

Вечером 16 марта в Москве задержали активиста Ивана Облачного, который проводил на Манежной площади одиночный пикет с плакатом "Путина в императоры!", сообщает Медиазона.

Задержанного, настоящее имя которого Геннадий Пирогов, положили в Московскую областную психиатрическую больницу. Полицейские сказали, что у него мания величия, так как он был в костюме царя.

10 марта Иван Облачный провел одиночный пикет у здания Центробанка России с требованием отставки главы банка Эльвиры Набиуллиной. Тогда он также был одет в костюм царя.

"Я, народный царь Иван Облачный, такой же босой и нищий как российский народ, протестую против финансовой политики Эльвиры Набиуллиной", - заявил он.

Издание отмечает, что на своей странице ВКонтакте активист называет себя монархистом и подписан на ультраправые паблики Национально-освободительного движения России, Национал-патриоты и За царя!

Напомним, Владимир Путин баллотируется на четвертый срок на выборах президента России, которые состоятся в это воскресенье, 18 марта.