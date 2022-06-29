В Москве вспыхнул масштабный пожар на Каширском шоссе — видео

29 июня, 16:58
Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

В среду, 29 июня, на Каширском шоссе в Москве вспыхнул масштабный пожар.

Соответствующие видео очевидцев были опубликованы в соцсетях.

Согласно имеющимся данным, огонь вспыхнул на территории со складскими помещениями. Площадь пожара, охватившего сразу два ангара, составила около двух тысяч квадратных метров.

Видео дня

В то же время информации о возможных погибших или пострадавших не поступало.

Причины происшествия пока не установлены.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Москва Пожар

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