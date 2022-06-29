В Москве вспыхнул масштабный пожар на Каширском шоссе — видео 29 июня, 16:58 Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

В среду, 29 июня, на Каширском шоссе в Москве вспыхнул масштабный пожар.

Соответствующие видео очевидцев были опубликованы в соцсетях.

Согласно имеющимся данным, огонь вспыхнул на территории со складскими помещениями. Площадь пожара, охватившего сразу два ангара, составила около двух тысяч квадратных метров.

Видео дня

В то же время информации о возможных погибших или пострадавших не поступало.

Причины происшествия пока не установлены.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.